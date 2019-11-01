Отставной генерал МВД задержан за организацию заказного убийства

В Ставропольском крае задержан генерал-майор МВД в отставке Александр Туривненко. Его подозревают в попытке организовать убийство жены умершего брата.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Александр Туривненко до 2010 года занимал пост начальника Западного управления внутренних дел на транспорте в звании генерал-майора милиции. На сегодняшний день он работал директором санатория "Солнечный" в Кисловодске.

По версии следствия, Туривненко решил организовать убийство гражданской жены своего умершего брата, доли которого в фирмах перешли по наследству его сыну. Туривненко, по имеющимся у СК данным, хотел завладеть собственностью этих компаний и опасался, что женщина "имеет прямое влияние на своего сына и может помешать осуществлению задуманного".

Директор санатория предложил своему знакомому миллион рублей за убийство женщины, но тот сообщил об этом в полицию. В результате силовики инсценировали похищение и убийство женщины в Петербурге, передали для Туривненко фотодоказательства, а при передаче денег задержали.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 33, части 1 статьи 30 и пункту "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (приготовление к совершению убийства по найму). Расследование уголовного дела продолжается.

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