Московские кондитеры снабжали оружием террористов в Сирии

Два азербайджанца были задержаны в Москве за торговлю оружием на Ближний Восток, которое попадало в руки к террористам. Примечательно, что в российской столице задержанные владели цехом по производству пахлавы. Военный суд приговорил их к шести годам лишения свободы.

"Коммерсантъ" сообщил, что речь идёт о Эльшаде Ягубове и Расиме Бахшиеве, который были задержаны сотрудниками ФСБ ещё прошлым летом. По данным ФСБ, Бухшиев и Ягубов отправили своему знакомому в Турцию бинокли, прицелы и тепловизоры, приобретенные в местных магазинах, на сумму более 30 миллионов рублей. Далее военная амуниция переправлялась сирийским боевикам.

Российские военные обнаружили у сирийских террористов приспособления, которые позволяют вычислить и поразить противника на расстоянии более одного километра. Серийные номера тепловизоров, прицелов и биноклей вывели военную контрразведку ФСБ на поставщиков из Москвы.

Ягубов и Бахшиев помогали следствию, поскольку утверждали, что не знали, что отправленные приборы попадут в руки террористов.