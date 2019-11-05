Минобороны РФ планирует вернуть военную тайну

Министерство обороны РФ планирует вернуть в законодательство понятие "военная тайна"

Военную тайну будет составлять информация о месторасположении войск, названии и структуре воинских частей, о вооружении и численности войск, а также о внутренней обстановке в частях. В настоящее время часть этой информации защищает закон "О гостайне", не он не в полном объеме учитывает армейскую специфику.

К 2020 году будет разработан полный список сведений, составляющий военную тайну.

По мнению экспертов, в последнее время стали часто происходить случаи утечки информации, поэтому необходимые новые нормы, которые позволят этого избежать.

Военные, у которых будет доступ к информации, составляющей военную тайну, будут иметь ряд привилегий. За разглашение военной тайны военные будут нести уголовную ответственность.

Напомним, что само понятие "военная тайна" было отменено в 90-е гг. Во времена СССР за разглашение военной тайны могло последовать наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Фото: twitter.com