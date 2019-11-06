В США полагают, что Россия может применить ИИ в военных целях

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия может использовать технологии искусственного интеллекта в военных целях. По его словам, американское военное ведомство ожидает того, что РФ и Китай будут наращивать присутствие более сложных систем ИИ в нынешних и будущих конфликтах.

Глава американского минобороны считает, что первенство в развитии искусственного интеллекта обеспечит его обладателю долгие годы превосходства на мировой арене. Для примера Эспер привел космическую гонку XX века, когда СССР первым запустил искусственный спутник Земли и фактически стал лидером по освоению космоса.

Ранее об оружии на основе искусственного интеллекта высказывалась бывшая сотрудница Google Лара Нолан. Она утверждала, что боевые ИИ смогут уничтожать города "за считанные минуты". Также, по ее словам, эти системы будут полностью автономны, то есть управляться без участия человека, что создаст риск "внезапной войны", поскольку все системы в мире могут молниеносно отреагировать на мнимую угрозу и начать полномасштабный глобальный конфликт.