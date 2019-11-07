Российские военные могут одним ударом лишить США всех авианосцев

Лишить США сразу всего авианосного флота можно, если нанести удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния, пишет в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

В своей статье Сивков отмечает, что эта верфь — единственная в Штатах, способная строить и ремонтировать атомные авианосцы. Сейчас в Ньюпорте-Ньюсе есть три стапеля, способных принять такие корабли.

Причем, пишет российский военный эксперт, согласно действующему плану, два помоста используются для ремонта, а один — для постройки. Сивков обращает внимание на то, что в случае военного конфликта "по единственной верфи могут быть нанесены удары крылатыми ракетами в обычном снаряжении".

Напомним, что, как рассказывала Правда. ру, ранее Сивков высказывал мнение о том, что у России есть шансы победить североатлантический альянс только в локальной войне.

Фото: timtim.ir