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Источник Правда.Ру

Россия может победить НАТО только в локальной войне

Силовые структуры » Министерство обороны

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков обозначил свою позицию относительно противостояния российской и западной авиации.

Военный эксперт назвал условие победы над Японией и НАТО. 399240.jpeg

Сивков утверждает, что российские военно-воздушные силы смогут успешно противостоять авиации Североатлантического альянса и его союзникам только в условиях локальной войны. Другими словами, боевые действия должны вестись на территории третьего государства. Эксперт отметил, что без превосходства в небе, успех наземных сил практически невозможен.

Константин Сивков прогнозирует, что в условиях локального конфликта НАТО могут сформировать авиационную группировку из 2500 самолетов, 1500 вертолетов и 600 беспилотных летательных аппаратов. Эти силы могут применить в бою до 2000 крылатых ракет.

Эксперт подчеркивает, что России необходимо выбрать тактику отражения военной наступательной операции противника, чтобы в последующем контратаковать важные стратегические объекты. По мнению Сивкова, у РФ в распоряжении имеется достаточное количество воздушной военной техники разного назначения, чтобы противостоять НАТО, однако российская армия все-таки испытывает дефицит легких истребителей, разведывательных самолетов и транспортных вертолетов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российская армия в ближайшее время получит на вооружение обновленную версию пулемета Калашникова. Примечательно то, что армия получит ограниченную партию новых пулеметов.

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Темы США НАТО война оружие Европа Россия конфликт
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