Офицеров российской армии будут увольнять за плохое настроение солдат

Во всех военных округах РФ появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров. В случае низких показателей командиров будет ждать наказание вплоть до увольнения.

Об этом сегодня сообщили "Известия", со ссылкой на источник в Министерстве обороны.

"Им (офицерам — прим. Правда. ру) придется разрабатывать новые методики оценки микроклимата в частях и соединениях в мирное и военное время, а также составлять соцопросы и определять темы для фокус-групп", — говорится в материале.

Военные социологи попадут в подчинение к Главному военно-политическому управлению, а их комплектование будут производить офицеры, имеющие профильное образование.

В первую очередь, как планируется, специалисты сосредоточатся на определении морально-политического состояния личного состава. Этот показатель включает в себя личностные идейно-политические установки, поведенческие мотивы и настроения, которые влияют на готовность солдат выполнять боевые задачи. Если МПС какой-либо из частей окажется низким, наказывать будут командиров, пишут "Известия".

Уточняется, что сотрудники центров также будут налаживать обратную связь между солдатами и командованием, выявлять признаки назревающего недовольства, оценивать профпригодность командиров, а также узнавать, как выполняются приказы. Помимо этого, военные социологи будут изучать отношение населения к армии в тех районах, где разворачиваются боевые действия.

Фото: fotosky. ru