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Американский F-16 потерял ракету во время учебного полета над Японией

Силовые структуры » Министерство обороны print

Американский истребитель F-16 ВВС во время учебного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету. 

Это произошло вечером 6 ноября. Ракета упала за пределами территории проведения тренировочных полетов. 

Министерство обороны Японии подтвердило данный инцидент. Они ждут дополнительных сведений от США. Военные США уже занимаются расследованием причин данного происшествия и ведут поиски учебной ракеты.

Истребитель выпустил ракету в 5 км от полигона.

Фото: twitter.com

Темы f-16 япония ракета ввс сша учебный полет
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