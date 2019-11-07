Американский истребитель F-16 ВВС во время учебного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету.
Это произошло вечером 6 ноября. Ракета упала за пределами территории проведения тренировочных полетов.
Министерство обороны Японии подтвердило данный инцидент. Они ждут дополнительных сведений от США. Военные США уже занимаются расследованием причин данного происшествия и ведут поиски учебной ракеты.
Истребитель выпустил ракету в 5 км от полигона.
Фото: twitter.com
Исследователи проанализировали данные более 120 тысяч человек.