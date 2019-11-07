Американский F-16 потерял ракету во время учебного полета над Японией

Американский истребитель F-16 ВВС во время учебного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету.

Это произошло вечером 6 ноября. Ракета упала за пределами территории проведения тренировочных полетов.

Министерство обороны Японии подтвердило данный инцидент. Они ждут дополнительных сведений от США. Военные США уже занимаются расследованием причин данного происшествия и ведут поиски учебной ракеты.

Истребитель выпустил ракету в 5 км от полигона.

Фото: twitter.com