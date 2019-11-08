Американские F-35 не смогли догнать российский Ту-160

Российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 смог уйти от двух американских истребителей F-35A, сообщают китайские СМИ.

Известно, что данный инцидент произошел 3 ноября. Ту-160 выполнял плановый полет в международном воздушном пространстве над Японским морем. В этот момент американские F-35A стали его сопровождать. Тогда российский истребитель перевел двигатель в режим форсажа. В результате ему удалось уйти от F-35A.

Американские F-35A не успели быстро среагировать на маневр и потеряли российский бомбардировщик из виду.

Стоит отметить, что Ту-160 — самый тяжелый боевой самолет в мире. Он способен развивать скорость до 2200 километров в час и находиться в воздухе до 25 часов.

Фото: twitter. com