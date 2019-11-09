Бывшего мэра Истры объявили в федеральный розыск

Бывшего мэра подмосковной Истры Андрея Вихарева объявили в федеральный розыск из-за того, что он скрылся от следствия. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. По словам источника, МУ МВД России "Щелковское" распространило ориентировку на розыск и задержание Вихарева Андрея Геннадиевича 1969 года рождения.

В розыск объявили и подельника Вихарева - Алексея Деньгина 1983 года рождения. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Российские СМИ сообщали о задержании Вихарева 7 ноября. В администрации Истры, а также дома у бывшего чиновника проводились обыски.