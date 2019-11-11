Бывшие сослуживцы Шамсутдинова отказались от перевода в другую часть

Солдаты из воинской части в Забайкальском крае, где срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев, отказались менять место службы.

Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, побывавший на месте трагедии.

По словам парламентария, военнослужащим — срочникам было предложено перевестись в другой гарнизон, если в этой части над кем-то из них издеваются.

"Я говорил: "Солдаты, если в отношении кого-то ведутся неуставные действия, вы на грани срыва, я готов вас прямо сейчас забрать с собой в Москву, как первый зампред комитета добьюсь, чтобы вас перевели в другую часть", — цитирует политика ТАСС.

Однако солдаты заявили, что причин для смены места службы нет.

Шерин, сам в прошлом военный, отметил, что обстановка в части стабильная, а срочники находятся в нормальном состоянии: чистые, сытые и опрятные, несут службу в хороших условиях, которые нельзя было бы подготовить именно к его приезду, так как узнали о нем всего за сутки.

Помимо того, что парламентарий пообщался с командованием части и личным составом, он наедине поговорил с одним из бойцов. Причем так, что вероятность "подставы" вообще исключена — они случайно встретились в туалете.

"Я ему: "Пока никого нет, боец, расскажи, что у вас тут происходит?". Тот мне: "Службу несешь нормально — тебя никто не ругает. Если тупишь, то будут заставлять выполнять задачу", — рассказал депутат, добавив, что у солдат есть телефоны, правда, кнопочные.

В то же время Шерин отметил, что в коридорах есть видеокамеры, которые "постоянно работают". "Еще душевые кабины, стиральные машины. В частях под Москвой или Рязанью условия вряд ли лучше", — рассказал российский политик об условиях, в которых проживают военнослужащие.

Напомним, что 25 октября в воинской части, дислоцирующейся в Забайкалье, солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял десятерых сослуживцев. Восемь из них скончались на месте.

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Фото: twitter.com