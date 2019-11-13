Россию захлестнула волна мошенничества с банковскими картами

По статистике МВД России количество мошеннических действий с банковскими картами в 2019 году увеличилось более чем на 400%. Полицейскими было зарегистрировано около 10,3 тысячи случаев мошенничества с помощью электронных средств платежа в период с начала 2019 года по сентябрь.

Всего за текущий год в МВД зарегистрировали 205 тысяч преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 69% больше, чем было отмечено правоохранителями в 2018 году.