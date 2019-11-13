Искусственный интеллект поможет российским военным

Российская армия задействует разработки в области Big Data и искусственного интеллекта для разработки боевых сценариев и вариантов реагирования на угрозу, передают "Известия" со ссылкой на Минобороны.

Эти технологии в рамках "информационной системы боевого управления" будут собирать данные от личного состава, техники и всех армейских служб, включая разведывательные. Искусственный интеллект обобщит полученную информацию, что позволит командирам оперативно принимать взвешенные и эффективные решения, наиболее отвечающие боевой обстановке, выбирать приоритетные цели. При этом алгоритм будет рекомендовать оптимальные действия в соответствии с указанными приоритетами — будь то кратчайшее время выполнения боевой задачи или прогнозируемые потери.

Таким образом, как отметили в ведомстве, новые технологии помогут решить "информационные задачи и задачи связи". Их применение возможно на всех уровнях, вплоть до стратегического.

Напомним, что в прошлом месяце президент России утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта.