Гиперзвуковые крылатые ракеты заступят на опытно-боевое дежурство

По сообщению из оборонно-промышленного комплекса, первые две межконтинентальные ракеты УР-100Н УТТХ с ядерным планирующим блоком "Авангард" встанут на дежурство в ближайшие недели.

В настоящее время ведется подготовка обеих ракет и их загрузка в шахты.

А на опытно-боевое дежурство две оснащенные гиперзвуковым планирующим крылатым блоком ракеты УР-100Н УТТХ из состава первого полка комплексов "Авангард" заступят в конце ноября — начале декабря в Домбаровской дивизии РВСН.

Испытательный пуск ракеты "Авангарда" с успехом провели в конце 2018 года. Снаряд сбил условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае. За испытаниями следил президент РФ Владимир Путин.

Боевой блок "Авангарда" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей скорость звука более чем в 20 раз. Также возможности крылатого блока позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств ПРО.