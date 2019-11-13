Главу ФСИН по Ростовской области подозревают в разглашении гостайны

Как сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказания РФ Валерий Максименко, по подозрению в разглашении государственной тайны были задержаны начальник управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители. Возможно, им также предъявят обвинения и в коррупции.

В служебных кабинетах руководителя ростовского управления ведомства и двух его заместителей уже прошли обыски. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия в рамках расследования уголовного дела о получении взятки.

Известно, что Муслим Даххаев сначала руководил управлением ФСИН по Дагестану, а в августе 2017 года стал главой управления ведомства по Ростовской области.