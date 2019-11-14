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Источник Правда.Ру

ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом

Силовые структуры » ФСБ

Из 280 военнопленных, прибывших в лагерь под Псковом, смогли пережить зиму лишь 20. С дела о зверствах эстонских карателей во время ВОв сняли гриф "секретно".

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть уголовного дела о преступлениях эстонских карателей во времена Великой Отечественной войны в лагере военнопленных под Псковом в деревне Моглино. Содержание документов сегодня публикует РИА "Новости".

Нацистское командование планировало передать часть региона Эстонии после Второй мировой войны, в связи с чем эстонских карателей активно задействовали на оккупированной Псковщине.

В уголовном деле под номером С-17412 содержатся показания трёх карателей, которые орудовали в лагере. Другой свидетель, бывший охранник, приводит подробные детали расправ, в том числе массовых расстрелов, показательных казней и пыток.

В акте от 29 марта 1945 года сказано, что лагерь для военнопленных организовали вскоре после оккупации города и района на территории бывшей погранкомендатуры. В нём находились военные и мирные граждане.

В материалах уголовного дела также подробно описано устройство лагеря. Условия быта военнопленных ужасают.

Первая партия заключенных из почти 300 человек прибыла в лагерь в ноябре 1941 года.

"За зиму 1941-1942 годов от холода и голода в лагере "Моглино" из 280 человек осталось в живых около 20", — сказано в документах.

Показания свидетелей — жителей местных окрестных деревень, бывших очевидцами расправ и издевательств, приводятся в акте 1945 года.

Так, одна сельчанка видела избиение заключённых плётками и резиновыми палками. Как ей сказали, они хотели обменять выданное мыло на хлеб.

Другой свидетель рассказал о постоянном голоде, холоде и терроре в лагере. И о том, что осенью 1942 года из лагеря вывезли около 170 цыган, стариков, женщин, детей. Всех их расстреляли недалеко от Пскова. Весной 1943 года в четыре автомобиля было погружено около 70 евреев — также стариков, женщин, детей. Их ждала та же участь. Летом 1943 года расстреляна ещё одна группа цыган из 23 человек. Немного позже из лагеря вывезли ещё около 70 евреев. Со слов свидетеля, их всех расстреляли немцы.

В документе приведены имена эстонских карателей, совершавших преступления под Псковом в годы Великой Отечественной войны, среди них и те, кто мог скрыться от следствия.

На ста страницах дела — больше десятка фамилий. Показания троих из них датированы 1967 годом. Точное количество жертв не приводится. Однако из разрозненных данных понятно, что речь идет о сотнях убитых.

Приводится в документах и описание того, как и где проводились расстрелы. Правда, ни один из обвиняемых не смог припомнить точных мест захоронений из-за "лет, которых прошло много". При этом в карточках, которые хранились в картотеке Эстонской полиции безопасности оккупационного периода, каждый из них называл себя верующим — лютераненом. Веедлер, Лепметс и Торн были расстреляны по решению советского суда 26 февраля 1968 года.

Также в документах указывается, что каратели с фамилиями Сепп, Коллина, Похл, Плесс, Лулло, Ефимов, возможно, избежали уголовного преследования, потому что не было установлено их местонахождение. Дело против них после войны выделили в отдельное производство. В рассекреченной документации нет конкретных данных об этих людях и информации о том, понесли ли они в итоге какое-то наказание.

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