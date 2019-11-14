К крушению Boeing-737-500 в Казани привели ошибки экипажа

Следственный комитет подвел итоги расследования крушения Boeing-737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Ведомство установило, что к трагедии привели многочисленные ошибки экипажа воздушного судна. Напомним, авиакатастрофа унесла жизни 50 человек, включая всех членов экипажа.

Следствие установило, что в процессе полета командир самолета Рустем Салихов и второй пилот Виктор Гуцул совершили множество ошибок. Примечательно, что командирвообще не имел достаточных навыков пилотирования, однако был допущен к управлению воздушным судном на основании фальшивых документов.

Авиакомпания направляла документы Салихова в Татарское межрегиональное управление Росавиации ещё в 2009 году, однако там не провели надлежащую проверку. СК установил, что человек, который не имел необходимой квалификации и навыков на протяжении четырех лет работал пилотом пассажирского самолета.

Катастрофа произошла 17 ноября 2013 года. В этот день Салихов и Гуцул выполняли рейс Москва-Казань. При посадке командир судна ввел самолет в сложное пространственное положение, а второй пилот не подстраховал его. СК признал, что катастрофа произошла из-за действий капитана.

В связи со смертью Гуцула и Салихова уголовные дела против них закрыли. Бывшим руководителям авиакомпании Фомину и Портнову вменяют "Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц". Ответить по статье "Халатность" также придется сотруднику территориального отдела Росавиации Шавкату Умарову.