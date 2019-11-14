Эрдоган не откажется от российских зенитно-ракетных комплексов

Президент Турции заявил, что не собирается отказываться от российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в пользу американских систем Patriot.

Трамп предложил Турции торговую сделку на 100 миллиардов долларов и разрешение вопроса с санкциями из-за покупки российских зенитных систем. Анкара, в этом случае, должна изменить свою политику в Сирии и вместо C-400 купить у США системы Patriot.

Турецкий лидер отметил, что Анкара готова приобрести американские ЗРК, но не на условиях Америки. Подобные предложения со стороны США Эрдоган назвал "посягательством на турецкий суверенитет".

Президент Турции заметил также, что правительство его страны намерено вести равноправный диалог и с Америкой, и с Россией.

А что касается поставок российских С-400 "Триумф" в Турцию, то они начались в июле 2019 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов.