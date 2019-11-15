Эксперты назвали планы России по новому оружию "слишком оптимистичными"

Фонд "Инициатива по сокращению ядерной угрозы" (NTI) опубликовал в минувшую среду доклад, в котором оценил сроки ввода в эксплуатацию новейшего российского вооружения, озвученные российскими властями. Эксперты сочли эти заявления излишне амбициозными, передаёт РБК.

По мнению NTI, официально объявленные сроки могут рассматриваться только как самые ранние, но не самые вероятные. Среди возможных препятствий эксперты назвали недостаток в Российской Федерации необходимого для создания баллистических ракет и других систем доставки ядерного оружия углепластика, частые аварии на предприятиях ВПК, а также необходимость в больших объёмах финансирования.

Кроме того, эксперты NTI указали на то, что "Сармат" и "Авангард" (а также, с некоторыми оговорками, "Кинжал") могут подпадать под действие Договора о сокращении наступательных вооружений. Впрочем, к моменту, когда новинки поступят на вооружение российской армии, этот договор уже утратит силу.

Правда, действие договора, заключённого до 2021 года, может быть продлено. Представители российской стороны уже заявляли о готовности пролонгировать его без существенных изменений. В то же время представители США как раз настаивают на включении новых видов вооружения, которые Владимир Путин представил Федеральному собранию в текущем году, в этот договор. Впрочем, даже консервативные американские круги понимают важность этого соглашения, отметили эксперты, и надежда на перезаключение договора в его нынешнем виде сохраняется. Дополнить или изменить договор ещё можно будет при необходимости до 2026 года.

Напомним, на днях экс-глава российской контр-разведки генерал-полковник Безверхний выразил уверенность, что иностранные державы были шокированы информацией о новейшем вооружении России, благодаря успешной работе его коллег.