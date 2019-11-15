В Арктику отправятся вооруженные ледоколы

Морской флот Российской Федерации направит современные корабли с оружием на борту в Арктический регион.

Как рассказал советник генерального директора Крыловского государственного научного центра Валерий Поляков, количество оружия на ледоколах будет зависеть от толщины ледового покрова.

- Где лед тонкий - больше оружия, где тяжелые льды - наоборот, - объяснил советник Валерий Поляков.

Кораблям, которые смогут двигаться с достаточной скоростью и преодолевать льды определенной толщины, оружие необходимо для того, чтобы проходить ледовые заторы.