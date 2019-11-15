Майор ФСБ захотел отдохнуть 61 день и случайно выдал гостайну

В Крыму майор пограничного управления ФСБ Александр Ткаченко разгласил суду секретную информацию во время судебных тяжб с работодателем.

Сообщается, что в своем исковом заявление он указал и условный, и реальный номер воинской части, в котором он служил. То есть он выдал секретную информацию.

На этом основании ему был сделан выговор, с чем он также не был согласен. Ткаченко заявил, что не был проинформирован о том, что в жалобах, направляемых в государственные органы, нельзя указывать сведения о номере воинской части. Но позднее уже частично опроверг эту информацию.

Судебные тяжбы с работодателем майор ведет уже с прошлого года. Он заявил, что ему должны за переработку 61 выходной. Требования Ткаченко уже удовлетворили, поэтому он отозвал иск.

Ранее в Хабаровске на 20 тысяч оштрафовали офицера из военной части за разглашение государственной тайны. Его признали виновным в том, что он привлекал к работе с топографическими картами коллег, которые не имели доступ к секретной информации.

Фото: twitter.com