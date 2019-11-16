Американские военные протестировали Т-80У

Американская бронетанковая бригада Greywolf посетила Южную Корею, где приняла участие в совместных военных учениях. Военнослужащие США опробовали российский танк Т-80У. Всего в распоряжении Южной Кореи на 2017 год находилось 80 таких танков.

Боевые машины Т-80У используются с 1985 года. Помимо России и Южной Кореи эти танки стоят на вооружении армии Кипра. Полная масса машины с боекомплектом составляет 46 тонн. Танк оснащен комплексом управления оружия "Иртыш", а также комплексом управляемого ракетного вооружения "Рефлекс-М".