Спецслужбы РФ "вели" Пола Уилана с 2007 года

Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже гражданин США Пол Уилан сам привлек к себе внимание российских спецслужб ещё при первом визите в РФ. Это произошло в 2007 году, когда он впервые прилете в российскую столицу. Особое внимание Уилан получил за то, что начал искать контакты и информацию о бывших или действующих сотрудниках спецслужб России.

С этого момента телефоны Уилана находились под "прослушкой", а его встречи постоянно фиксировались. Американец ежегодно посещал Россию как по графику. В основном он пребывал в Москве или Санкт-Петербурге. Примечательно, что в разговорах с родственниками и близкими друзьями он признавал, что имеет отношение к американской разведке и занимается поиском секретных данных.

С целью подтвердить свою принадлежность к американской разведке Улиан подарил одному из своих новых друзей в России книгу заочно осужденного за измену Родине генерал-майора КГБ Олега Калугина с дарственной надписью.