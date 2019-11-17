Спасатели МЧС патрулируют трассы в Иркутской области.

Из-за резкого похолодания, снегопадов, метелей и гололеда на дорогах, спасатели Иркутской области начали патрулирование федеральных трасс в регионе.

Главная задача — оказать помощь на месте, в случае необходимости доставить попавших в непогоду водителей и пассажиров в ближайшие пункты обогрева, пояснили в пресс-службе регионального МЧС.

"Всего в Приангарье находятся 49 пунктов обогрева вместимостью на 1867 мест, 1 мобильный пункт обогрева на 50 человек, 41 стационарный и 17 мобильных пунктов заправки ГСМ, 12 мест сосредоточения песочно-гравийной смеси.

Кроме того, на трассах круглосуточно дежурят 18 автомобилей с обогревом, питанием. До дальнобойщиков доводится прогноз метеоусловий и обстановка на дорогах. Спасатели напоминают автомобилистам быть более внимательными к прогнозам синоптиков и учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок на дальние расстояния", — говорится в сообщении.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области