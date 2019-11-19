Профессиональный праздник сегодня отмечают "боги войны"

Во вторник, 19 ноября, в России отмечается День ракетных войск и артиллерии.

В этот день в 1942 году контрнаступление Красной Армии под Сталинградом началось с залпов тысяч артиллерийских орудий. Битва под Сталинградом ознаменовала коренной перелом в Великой Отечественной войне и показала ведущую роль артиллерии, как главной огневой ударной силы, способствовавшей окончательному разгрому врага.

О том, какие они — современные "боги войны" рассказал ТК "Звезда".

В настоящее время России, отмечает издание, продолжается работа по переходу ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ в качественно новое состояние — разведывательно-огневую систему. Несомненное достижение военных в том, что в 1,5-2 раза сократилось время от момента обнаружения целей до их уничтожения.

Сегодня, по данным Минобороны страны, ракетные войска и артиллерия оснащены современными образцами вооружения более чем на 50%. Завершается перевооружение ракетных соединений на современный ракетный комплекс "Искандер". В войска продолжают поступать модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ", полностью интегрированные в единую систему управления тактического звена, а также модернизированные реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", обладающие возможностью автоматизированного наведения боевой машины на цель и РСЗО крупного калибра "Торнадо-С" с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и расширенной номенклатурой реактивных снарядов.

В рамках создания перспективных образцов вооружения продолжается разработка межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ", который является первым шагом на пути роботизации артиллерийских систем. Кроме того, на завершающем этапе находится разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси, в том числе для действий в Арктическом регионе. Подразделения с комплексами беспилотных летательных аппаратов уже включены во все артиллерийские соединения.