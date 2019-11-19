Танк "Армата" поступит в армию к Новому году

Первая партия танков Т-14"Армата" поступит в вооружённые силы РФ к концу этого — началу будущего года, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Он подчеркнул, что партия уже изготовлена, а сейчас идут последние этапы подготовки инновационного танка к серийному производству.

Напомним, пушка Т-14 была модернизирована этим летом. Танк способен выпускать по цели управляемые ракеты.

Напомним, "Армата" — унифицированная гусеничная платформа, которая может служить основой не только для танков, но и для другой бронетехники. Аналогов на вооружении других стран у этой технологии в настоящий момент нет.