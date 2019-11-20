Курдская милиция извинилась за нападение на российскую военную полицию

Курдская милиция севера Сирии отреагировала на атаку неизвестной группы лиц колонны российской военной полиции. В публичном заявлении курдских милиционеров утверждается, что имела место быть провокация. Провокаторы дождались появления колоны с российскими военными полицейскими, а затем забросали их камнями и бутылками с зажигательной смесью.

"Хотим выразить глубочайшее сожаление в связи с недавним инцидентов, в ходе которого отдельные представители населения Кобани забросали бутылками с зажигательной смесью и камнями российских военных полицейских. Обещаем принять меры со своей стороны, чтобы впредь не допустить подобных происшествий", - говорится в заявлении силовиков.

Представители курдской милиции севера Сирии отмечают, что их лидеры верят в гарантии безопасности для мирного населения, которые были даны Россией в формате Сочинского меморандума.

Несколько отрядов курдской милиции уже были введены в Кобани, чтобы обеспечить "режим правопорядка".