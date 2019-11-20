Сотрудники ФСБ задержали вербовщиков ИГ* в Московском регионе

Трое вербовщиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* вели преступную деятельность в Москве и Московской области с 2014 года.

Сотрудники спецслужбы опубликовали видео обысков в квартире, где укрывались вербовщики и процесс их задержания. Во время операции у злоумышленников были обнаружены фальшивые деньги, поддельные паспорта, мобильные телефоны, а также литература экстремистского содержания.

По информации Федеральной службы безопасности, задержанные вербовали россиян на протяжении пяти лет. Кроме того, они переправляли новобранцев в Сирию для участия в военных действиях в качестве боевиков.

Сотрудники ФСБ РФ сообщили, что против троих задержанных возбуждено уголовное дело о преступлениях террористического характера.

ИГ, "Исламское государство"* - террористическая организация, запрещена в РФ.