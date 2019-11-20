Трое вербовщиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* вели преступную деятельность в Москве и Московской области с 2014 года.
Сотрудники спецслужбы опубликовали видео обысков в квартире, где укрывались вербовщики и процесс их задержания. Во время операции у злоумышленников были обнаружены фальшивые деньги, поддельные паспорта, мобильные телефоны, а также литература экстремистского содержания.
По информации Федеральной службы безопасности, задержанные вербовали россиян на протяжении пяти лет. Кроме того, они переправляли новобранцев в Сирию для участия в военных действиях в качестве боевиков.
Сотрудники ФСБ РФ сообщили, что против троих задержанных возбуждено уголовное дело о преступлениях террористического характера.
ИГ, "Исламское государство"* - террористическая организация, запрещена в РФ.
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