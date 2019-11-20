Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Сотрудники ФСБ задержали вербовщиков ИГ* в Московском регионе

Силовые структуры » ФСБ

Трое вербовщиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* вели преступную деятельность в Москве и Московской области с 2014 года.

Сотрудники спецслужбы опубликовали видео обысков в квартире, где укрывались вербовщики и процесс их задержания. Во время операции у злоумышленников были обнаружены фальшивые деньги, поддельные паспорта, мобильные телефоны, а также литература экстремистского содержания.

По информации Федеральной службы безопасности, задержанные вербовали россиян на протяжении пяти лет. Кроме того, они переправляли новобранцев в Сирию для участия в военных действиях в качестве боевиков.

Сотрудники ФСБ РФ сообщили, что против троих задержанных возбуждено уголовное дело о преступлениях террористического характера.

ИГ, "Исламское государство"* - террористическая организация, запрещена в РФ. 

Темы фсб вербовщики московский регион террористическая организация
Актуальная аналитика
Акушерство и гинекология
У женщины с удаленными яичниками появляются риски со здоровьем
Новости Украины
Украина - красная черта для НАТО
Здоровье
Тренировки только по выходным так же полезны, как ежедневные
Новости Все >
Сотрудники ФСБ задержали вербовщиков ИГ* в Московском регионе
Движение пчелы в воде впервые описано научно
"Единая Россия" открывает правозащитный центр
Исследователь насекомых обнаружил их на фото с Марса
В Латвии приостановили трансляцию российских телеканалов
В Петербурге хотят повысить штрафы за стихийные свалки
Единый портал космической продукции создали в России
Президенту Сербии сообщили о попытке вербовки офицера россиянином
Система ГЛОНАСС лишилась двух спутников за неделю
Вину за смерть из-за беспилотного автомобиля возложили на человека
Последние материалы
У женщины с удаленными яичниками появляются риски со здоровьем
Сотрудники ФСБ задержали вербовщиков ИГ* в Московском регионе
Движение пчелы в воде впервые описано научно
"Единая Россия" открывает правозащитный центр
Исследователь насекомых обнаружил их на фото с Марса
В Латвии приостановили трансляцию российских телеканалов
В Петербурге хотят повысить штрафы за стихийные свалки
Единый портал космической продукции создали в России
Президенту Сербии сообщили о попытке вербовки офицера россиянином
Система ГЛОНАСС лишилась двух спутников за неделю
Популярное
Общество
Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое

Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.

Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Силовые структуры
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Власть
"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии
Здоровье
Определены самые полезные продукты для суставов
Игорь Буккер Для полета на Марс человека превратят в монстра Игорь Буккер Константин Кузнецов Метафизика серийного убийцы Константин Кузнецов Василий Амирджанов Депутаты раскрыли виртуальные ячейки недовольных Василий Амирджанов
Комментарии
Украина обвинила Россию в краже унитазов с военных кораблей
Потомок Романовых попал в ДТП в Петербурге
На свадьбе в Санкт-Петербурге убили барана
В Латвии приостановили трансляцию российских телеканалов
Украина обвинила Россию в краже унитазов с военных кораблей
Инфраструктурные тупики Красногорска
Шафран: Украина выберет либо Россию, либо массовые казни
Уткин объяснил, почему верит в победу России над Украиной
Шафран: Украина выберет либо Россию, либо массовые казни
Курдская полиция извинилась за нападение на российскую военную полицию
Шафран: Украина выберет либо Россию, либо массовые казни
Украина обвинила Россию в "краже унитазов" с военных кораблей
СПГ и запасы в Европе: "Газпром" готов закрыть транзит через Украину
СПГ и запасы в Европе: "Газпром" готов закрыть транзит через Украину
Украина показала лунный модуль-"попрыгун"
Украина собирается построить город на Луне
Эстония требует вернуть "аннексированные Россией территории"
Предложение массовых новостроек Москвы сократилось на 18%
Шафран: Украина выберет либо Россию, либо массовые казни
В сборной Бельгии недовольны, что на Евро-2020 нужно играть с Россией
Почему народ за Путина, но не за правительство
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ