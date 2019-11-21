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Источник Правда.Ру

На космодроме Восточный вскрылись новые хищения на 250 млн рублей

Силовые структуры

 Очередной скандал разразился вокруг строительства космодрома «Восточный».

На этот раз следователи «не нашли» примерно 250 миллионов рублей из 100 миллиардов, выделенных на строительство одного из объектов.

По факту «пропажи» денег возбуждены сразу два уголовных дела о хищениях и мошенничестве, рассказали в пресс-службе следкома РФ по Амурской области.

Деньги «бесследно растаяли» во время начавшегося весной строительства стартового комплекса для ракеты-носителя "Ангара".

Согласно финансовым документам, подрядчик на этом объекте - ООО "Поволжское строительное предприятие" - должен был, согласно контракту в рамках оборонзаказа, закончить строительство в 2022 году.

Но как теперь выяснилось, с целью получить контракт, руководство предприятия предоставило целый пакет подложных документов в УФК Татарстана, которые касались оплаты, якобы, арендуемой техники.

На настоящий момент у следствия нет подозреваемых и обвиняемых по этим двум новым уголовным делам. В рамках расследования проводится проверка документов и обыски у предполагаемых фигурантов.

Напомним, что в рамках проводимого расследования хищений при строительстве космодрома уже передано в суд 42 уголовных дела. А в Кремле, как рассказывала Правда. ру, считают, что это далеко не конец. Ведь, как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "уже понятно, что украден был каждый десятый рубль".

 

Темы хищения следователи строительство уголовные дела космодром восточный
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