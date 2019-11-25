Боевые роботы придут в российскую армию в 2025 году

Боевые роботы должны появиться в России к 2025 году. Технологии их взаимодействия уже отрабатывается.

В основу будущих робо-подразделений будут положены автономные платформы "Маркер", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. "Маркеры" способны выполнять различные задачи, самостоятельны и подвижны. Разработка НПО "Андроидная техника" была впервые представлена публике в прошлом месяце. Работы над ней велись с марта 2018 года.

Уже сейчас они могут нести одноразовых дронов и летающие гранаты, в ближайшие пять лет их планируется также оснастить миномётами либо стрелково-гранатомётным модулем.

На группу из пяти таких машин будет приходиться всего один оператор, несущий в основном функцию техобслуживания — заправки и запуска самостоятельных машин. При этом ожидается, что сражаться роботы также будут в первую очередь с себе подобными.