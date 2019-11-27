Наши всегда правы — Сергей Мардан о ЧВК "Вагнера"

В условиях совершенно дикой средневековой войны бойцы ЧВК "Вагнера", сражающиеся с террористами, ведут себя так, как должны вести. Об этом рассказал публицист, ведущий радио "Комсомольская правда" Сергей Мардан.

Комментируя появившийся на прошлой неделе видеоролик, на котором российские добровольцы ликвидировали боевика ИГ* (организация запрещена в РФ), Мардан подчеркнул, что борьба с "папуасами" из ИГ* требует радикальных мер и акций, которые призваны сдержать агрессию террористов.

"Подобные ролики смотреть, ощущая себя членом цивилизации XXI века, довольно глупо. Идет война там, где сейчас средневековье. Вас же не удивляет, как римские легионеры поступали с пленными? Все по законам военного времени", — заявил публицист в прямом эфире радио "КП".

По мнению Сергея Мардана, зафиксированная на видео ликвидация боевика ИГ* силами ЧВК "Вагнера" была акцией возмездия, естественной для жестокой и бескомпромиссной войны с террористами.

"Они воюют с папуасами, а эти папуасы по-другому не умеют. Это не просто казнь, это акция возмездия, поэтому делалось всё демонстративно. Я исхожу из того, что наши всегда правы, что бы не происходило. В условиях совершенно дикой средневековой войны они ведут себя так, как должны вести", — отметил радиоведущий.

Публицист уверен: российские добровольцы все сделали так, как того требовали условия военного времени.

"Очевидно, что надо было его убить, и думаю, что таким образом и было уместно", — считает Сергей Мардан.

Напомним, что на прошлой неделе появилось видео, на котором бойцы ЧВК "Вагнера" уничтожили террориста "Исламского государства"*. Данная запись получила широкое освещение в СМИ и социальных сетях. В частности, непосредственный участник тех событий рассказал в соцсети "ВКонтакте" предысторию показанных событий. По его словам, в 2017 году российские добровольцы нашли в пустыне неизвестного человека, назвавшегося солдатом сирийской армии. Выяснилось, что незнакомец является пособником террористов ИГ*, причастным к гибели нескольких россиян. После того, как боевик попал в засаду бойцов ЧВК "Вагнера", добровольцы приняли решение ликвидировать террориста за его преступления.

*организация, запрещенная в РФ