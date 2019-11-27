Вор в законе отказался давать показания по делу о коррупции в СКР

Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, отказался давать показания по делу Александра Дрыманова. Бывшего главу столичного управления СКР обвиняют в коррупции и незаконном освобождении другого "вора в законе", "Итальянца" Андрея Кочуйкова.

Дрыманов и его бывшие коллеги по СКР Михаил Максименко и Алексей Крамаренко обвиняются в том, что за взятку в размере миллиона долларов освободили из-под стражи Андрея Кочуйкова. Тот, в свою очередь, считается одним из ближайших подельников Шакро Молодого.

Калашов на судебном заседании заявил, что с подсудимыми незнаком и отношения к рассматриваемому делу не имеет. Он якобы рассказал всё, что знает, цитирует криминального авторитета РБК.

Отметим, что Калашов давал показания по видеоконференции прямо из колонии, где отбывает свой десятилетний срок заключения.