Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, отказался давать показания по делу Александра Дрыманова. Бывшего главу столичного управления СКР обвиняют в коррупции и незаконном освобождении другого "вора в законе", "Итальянца" Андрея Кочуйкова.
Дрыманов и его бывшие коллеги по СКР Михаил Максименко и Алексей Крамаренко обвиняются в том, что за взятку в размере миллиона долларов освободили из-под стражи Андрея Кочуйкова. Тот, в свою очередь, считается одним из ближайших подельников Шакро Молодого.
Калашов на судебном заседании заявил, что с подсудимыми незнаком и отношения к рассматриваемому делу не имеет. Он якобы рассказал всё, что знает, цитирует криминального авторитета РБК.
Отметим, что Калашов давал показания по видеоконференции прямо из колонии, где отбывает свой десятилетний срок заключения.
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