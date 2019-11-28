Банда подростков год терроризировала район Новосибирска

Группа подростков уже год нападает на детей и взрослых в Калининском районе Новосибирска. Их действия засняты на видео и выложены в интернет, но в МВД говорят, что заявлений на них не поступало.

К ситуации привлекли внимание видео, которые опубликовали в одной из групп "Вконтакте" 26 ноября. На них несколько подростков избивают сверстника ногами, пока остальные одобрительно смотрят на происходящее. Засняты события на ул. Богдана Хмельницкого, в новосибирском районе Калининский.

Пользователи сразу откликнулись на публикацию: как оказалось, молодые люди знакомы многим жителям района. Рассказывают, что они нападают и на подвыпивших взрослых, отбирая у них деньги. Одна из пользовательниц соцсети сообщила, что пыталась остановить безобразие, несмотря на то, что молодые люди ссылались на влиятельную родню. Но полиция на вызов так и не приехала.

Сами события видео произошли ещё в прошлом феврале, но малолетние преступники делали записи "для друзей" и не выкладывали в открытый доступ. По словам опубликовавшей ролик женщины, к ней видео попало случайно, передаёт РИА "Новости". Она также рассказала, что эта банда уже более года терроризирует сына её подруги, избивая и требуя всё большие суммы. По её словам, в полиции после обращения по этому вопросу посоветовали "пойти толпой" на малолетних хулиганов.

Матери пострадавшего с видео полицейские тоже сообщили, что ничего не могут сделать: злоумышленники не достигли 14 лет. Есть, по данным СМИ, и другие похожие случаи.

В свою очередь. В главного управления МВД по Новосибирской области заявили, что никаких заявлений по данным вопросам не поступало вообще. После публикации роликов делом занялись и полиция, и Следственный комитет, двоих несовершеннолетних хулиганов уже нашли.