Ежемесячные пособия детям призывников увеличились до 11 тыс. руб.

Заместитель главного военного прокурора генерал-майор юстиции Сергей Скребец рассказал об увеличении ежемесячного пособия детям призывников в текущем году. По его словам, в марте 2019 года вступили в силу поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе", которые позволили законодательно закрепить права родных и близких призывников.

Согласно поправкам, жена призывника, срок беременности которой составляет не менее 180 дней, имеет право на единоразовую выплату в размере 27 680 рублей. Если у призывника уже есть несовершеннолетний ребенок, то его мать получает право на ежемесячную выплату в размере 11 863 рублей.