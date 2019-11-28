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Ежемесячные пособия детям призывников увеличились до 11 тыс. руб.

Силовые структуры » Министерство обороны

Заместитель главного военного прокурора генерал-майор юстиции Сергей Скребец рассказал об увеличении ежемесячного пособия детям призывников в текущем году. По его словам, в марте 2019 года вступили в силу поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе", которые позволили законодательно закрепить права родных и близких призывников.

Согласно поправкам, жена призывника, срок беременности которой составляет не менее 180 дней, имеет право на единоразовую выплату в размере 27 680 рублей. Если у призывника уже есть несовершеннолетний ребенок, то его мать получает право на ежемесячную выплату в размере 11 863 рублей.

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