ФСБ задержала главу Минздрава Ростовской области

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская была задержана сотрудниками Федеральной службы безопасности в связи с тем, что на неё было открыто уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, уголовное дело на Быковскую было заведено в связи с превышением ею служебных полномочий.