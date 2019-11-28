Сапёры в Чечне и Ингушетии работают в ускоренном темпе

В Южном военном округе, включающем территории Чечни и Ингушетии, перевыполнили план по сапёрным работам. Специалисты обезопасили 1200 гектаров.

Таким образом сапёры перевыполнили годовой план на 12%, проинформировала пресс-служба ЮВО. В этом году их работа на территории южных республик закончена.

Свыше двух тысяч объектов удалось обезвредить в 2019 году. В разминировании участвовали 150 военнослужащих и до 40 единиц техники.

Напомним, работы по систематическому разминированию лесов и пахотных земель в Чечне и Ингушетии ведутся с 2012 года. Хотя по изначальному плану предполагалось обезопасить территорию площадью в 16 тысяч га, сейчас от взрывоопасных материалов освобождено уже около 20 тысяч га.