"Шараповскую" банду удалось остановить российским силовикам

Деятельность ОПГ "Шараповские", связанной с убийствами и организацией терактов, пресекли российские правоохранители.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя московского главка СК России Юлию Иванову. По её словам, главку Следственного комитета совместно с МВД и ФСБ удалось пресечь деятельность банды.

В последние четыре месяца российские силовики задержали по меньшей мере четырёх предполагаемых членов группировки. Одному из членов банды, наёмному киллеру, обвинительный приговор уже вынесен. Также оперативники нашли бандитские оружейные склады, где хранились в числе прочего гранаты и даже противотанковое оружие.

Всего, как предполагается, в состав банды входило до 250 человек. Расследование продолжается.

Членам ОПГ вменяются в вину многочисленные убийства, совершённые с 2007 по 2015 год, а также целый ряд других тяжких преступлений. Кроме того, следствие считает, что "Шараповские" непосредственно связаны с терактом в Махачкале в 1998 году; его жертвами стали свыше ста человек, включая десятки погибших. При этом мэр города, вероятно, бывший целью атаки, не пострадал.