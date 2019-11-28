Пьяные подростки насмерть забили жителя Норильска

Два подростка, подозреваемых в убийстве, задержаны в Норильске. Предположительно они до смерти избили местного жителя под воздействием алкоголя.

Преступление произошло вечером 25 ноября. По версии следствия, подозреваемые пришли на квартиру 41-летнего мужчины, будучи нетрезвыми. Они избили его мебелью, отчего хозяин квартиры и умер на месте.

Подростки уже признали свою вину, мера пресечения для 15-летнего и 16-летнего юношей решается сейчас, передаёт СК по Красноярскому краю.

Напомним, 26 ноября в сети появились видео, на которых группа подростков из Новосибирска избивает сверстника ногами. По словам местных жителей, такое происходит регулярно.