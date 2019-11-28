Высотный истребитель МиГ-31 показал себя с лучшей стороны в ходе очередных учений. Он успешно остановил условного нарушителя воздушного пространства РФ.
В качестве нарушителя выступал аналогичный самолёт. Он на высокой скорости вторгся в охраняемое МиГ-31 воздушное пространство. Несмотря на тяжёлые погодные условия экипаж успешно нашёл "нарушителя" и сопроводил к воздушной границе России.
Об успешно состоявшихся учениях сообщает РИА ФАН. Видеозапись их хода доступна в интернете.
Ассоциация кардиологов из США разработала краткие справочники-методички, указав в них основные факторы, которые влияют на высокие показания артериального давления.