Истребитель МиГ-31 успешно справился с учениями, несмотря на погоду

Высотный истребитель МиГ-31 показал себя с лучшей стороны в ходе очередных учений. Он успешно остановил условного нарушителя воздушного пространства РФ.

В качестве нарушителя выступал аналогичный самолёт. Он на высокой скорости вторгся в охраняемое МиГ-31 воздушное пространство. Несмотря на тяжёлые погодные условия экипаж успешно нашёл "нарушителя" и сопроводил к воздушной границе России.

Об успешно состоявшихся учениях сообщает РИА ФАН. Видеозапись их хода доступна в интернете.