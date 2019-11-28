Боевое оружие нашла полиция в доме в Сочи

Автоматическое оружие и запас боеприпасов обнаружили полицейские в доме жителя Сочи. Он уверяет, что нашёл всё это в лесу.

По оперативной информации в доме 33-летнего жителя Сочи незаконно хранилось оружие. При проверке сотрудниками угрозыска это подтвердилось: в цокольном этаже они обнаружили два автомата, пистолет и около пяти десятков патронов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Владелец дома заявил, что всё это он нашёл в лесу.

У него взята подписка о невыезде, в перспективе сочинцу может грозить до четырёх лет тюрьмы.

На днях в России накрыли крупную сеть подпольных оружейных мастерских, ввозившую порох на территорию страны из-за рубежа.