Тестостерон почтой: задержана банда, рассылавшая посылки с наркотиками

Банда, производившая запрещенные вещества, поймана в Москве. Злоумышленники рассылали свой товар почтой.

Полиция задержала подозреваемых прямо в почтовом отделении, где они хотели отправить 48 посылок. Как показала проверка одной из них, там находился тестостерон. При обыске по месту жительства задержанных обнаружилась целая лаборатория, а также около 50 килограммов готового "товара".

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ирину Волк, официального представителя МВД, возбуждено уголовное дело, расследование деятельности наркодельцов продолжается.