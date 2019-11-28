Банда, производившая запрещенные вещества, поймана в Москве. Злоумышленники рассылали свой товар почтой.
Полиция задержала подозреваемых прямо в почтовом отделении, где они хотели отправить 48 посылок. Как показала проверка одной из них, там находился тестостерон. При обыске по месту жительства задержанных обнаружилась целая лаборатория, а также около 50 килограммов готового "товара".
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ирину Волк, официального представителя МВД, возбуждено уголовное дело, расследование деятельности наркодельцов продолжается.
Ассоциация кардиологов из США разработала краткие справочники-методички, указав в них основные факторы, которые влияют на высокие показания артериального давления.