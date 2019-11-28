Из-за учений ФСО закрыт доступ на Красную площадь

28 ноября в Москве проходят ежегодные учения Федеральной службы охраны (ФСО). В связи с этим временно закрыт доступ к главным достопримечательностям столицы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, учения проходят штатно. Они призваны отработать максимум возможных ситуаций и подготовить сотрудников ФСО к таким угрозам, как теракты и пожары, в преддверии периода массовых новогодних гуляний.

Учения проходят на территории Кремля, Красной площади и в прилегающем к ним Александровском саду, поэтому доступ туда ограничен до 21 часа по Москве. Исключение сделают для тех, кто сегодня идёт на мероприятия в Кремлёвском дворце.

Напомним, истребитель МиГ-31 ранее также отлично отработал плановые учения.