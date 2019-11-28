Учебный пуск межконтинентальной ракеты "Тополь" прошёл успешно

Пуск межконтинентальной ракеты "Тополь" в сторону Казахстана успешно состоялся 28 ноября. Учебный пуск проходил с полигона "Капустин Яр", расположенного в Архангельской области.

Условная цель располагалась на полигоне "Сары-Шаган". Ракета успешно и точно поразила цель, передаёт ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Расстояние между полигонами позволяет, как отметили в министерстве, отработать все возможные условия и варианты запуска таких ракет.

Отметим, что сегодня также проходят учения ФСО в центре российской столицы.