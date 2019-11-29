Пролетающий над городами Тополь-М приняли за НЛО

Минувшей ночью жители разных городов азартно обсуждали НЛО, пролетевшее «прямо над головой». Строились догадки: комета это или самый настоящий межзвездный шаттл с пришельцами?

На фото и видеофрагментах, которых появилось в интернете великое множество, на фоне черного неба медленно летит шар, за которым тянется светящийся «хвост».

Как оказалось, все проще. Переполох в соцсетях вызвала баллистическая ракета «Тополь-М», успешный запуск которой произвели российские военные с полигона Капустин Яр, расположенного в Астраханской области.

Как рассказали в Минобороны, ракета была выпущена по условной цели в Казахстане, на полигоне «Сары-Шаган». Испытания прошли успешно, все поставленные задачи выполнены, говорится в сообщении военного ведомства.

Пролетающий в небе «Тополь» - действительно зрелище завораживающее. Особенно, если не думать о том, насколько мощна его ударная сила и разрушительны последствия не учебного, как сегодня, а боевого запуска. Поставленный на вооружение российской армии еще в 1988 году, этот ракетный комплекс остается одним из самых грозных аргументов России в вопросе сохранения мира.