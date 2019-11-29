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Источник Правда.Ру

Пролетающий над городами Тополь-М приняли за НЛО

Силовые структуры » Министерство обороны

Минувшей ночью жители разных городов азартно обсуждали НЛО, пролетевшее «прямо над головой». Строились догадки: комета это или самый настоящий межзвездный шаттл с пришельцами?

На фото и видеофрагментах, которых появилось в интернете великое множество, на фоне черного неба медленно летит шар, за которым тянется светящийся «хвост».

Как оказалось, все проще. Переполох в соцсетях вызвала баллистическая ракета «Тополь-М», успешный запуск которой произвели российские военные с полигона Капустин Яр, расположенного в Астраханской области.

Как рассказали в Минобороны, ракета была выпущена по условной цели в Казахстане, на полигоне «Сары-Шаган». Испытания прошли успешно, все поставленные задачи выполнены, говорится в сообщении военного ведомства.

 Пролетающий в небе «Тополь» - действительно зрелище завораживающее. Особенно, если не думать о том, насколько мощна его ударная сила и разрушительны последствия не учебного, как сегодня, а боевого запуска. Поставленный на вооружение российской армии еще в 1988 году, этот ракетный комплекс остается одним из самых грозных аргументов России в вопросе сохранения мира.

Темы тополь-м испытания минобороны капустин яр учебный запуск
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