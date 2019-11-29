Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Жительницу Крыма задержали за шпионаж в пользу Украины

Силовые структуры » ФСБ

Сотрудники ФСБ провели задержание жительницы Севастополя, которая подозревается в государственной измене и шпионаже. В ведомстве считают, что крымчанку завербовали украинские спецслужбы для сбора секретных военных данных.

По факту нарушения было возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит до 20 лет лишения свободы. Другие детали пока не сообщаются.

фсб крым шпионаж украина спецслужбы государственная измена
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Средства шифрования в США во время Второй Мировой войны
Новости спорта
История киберспорта: из США на весь мир
Формула небес
Стрела, вылетающая из душа Шарко - Гороскоп дня
Последние материалы
Захарова напомнила, кому нужна встреча "нормандской четверки"
Ребёнка-инвалида спас десятилетний сын полицейского
В Москве избили актера Вячеслава Гришечкина
Греческая чемпионка раскритиковала USADA за нападки на Россию
В США изобрели робота-носильщика
Бундестаг дал Украине совет, как сохранить транзит газа
Территория опережающего развития появилась в Тулуне
Иркутские власти отчитались о новом жилье для пострадавших от паводков
Американец разработал компьютер на случай апокалипсиса
Десятки жителей Петрозаводска заразились неизвестной инфекцией
Популярное
Общество
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину

Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.

Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление
Профилактика
Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление
Правительство
Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России
Новости Украины
Украина снова попыталась шантажировать Россию транзитным газом
Соломон Соловьев Стрела, вылетающая из душа Шарко - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Евромайдану 6 лет. Полёт далёк от нормального… Руслан Веснянко Василий Амирджанов Депутат может поздравить россиян с новым полом Василий Амирджанов
Комментарии
Лечим насморк народными средствами
Бундестаг дал Украине совет, как сохранить транзит газа
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
В краже унитазов с украинских военных кораблей обвинили мародеров
Выступления российского и сербского депутатов в ООН сорвали украинцы
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Россия еще больше отстала от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
МИД Норвегии: Россия должна изменить свое поведение
В Новосибирске выбрали новое место для новогодней елки
НАСА купит два места на "Союзах", для полетов на МКС
Россия победила Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
В краже унитазов с украинских военных кораблей обвинили мародеров
Россия и Украина обсудили взаимные претензии по газу
Ритуальное убийство ребенка в Екатеринбурге. Задержана сбежавшая мать
6 фактов, которые доказывают, что Канада оказала влияние на ход Первой мировой войны
Боливийские власти намерены дружить с Россией и Китаем
Выступления российского и сербского депутатов в ООН сорвали украинцы
Минтруд: 31 декабря объявить выходным невозможно
В Екатеринбурге врачи присоединятся к всероссийской акции протеста
Москва стала лучшим туристическим городом мира
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ