Сотрудники ФСБ провели задержание жительницы Севастополя, которая подозревается в государственной измене и шпионаже. В ведомстве считают, что крымчанку завербовали украинские спецслужбы для сбора секретных военных данных.
По факту нарушения было возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит до 20 лет лишения свободы. Другие детали пока не сообщаются.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.