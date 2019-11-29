Жительницу Крыма задержали за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники ФСБ провели задержание жительницы Севастополя, которая подозревается в государственной измене и шпионаже. В ведомстве считают, что крымчанку завербовали украинские спецслужбы для сбора секретных военных данных.

По факту нарушения было возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит до 20 лет лишения свободы. Другие детали пока не сообщаются.