Замглаву ФАС всё же отправили под арест, несмотря на сломанную ногу

Максим Тимофеев, замглавы отдела по газовой промышленности Федеральной антимонопольной службы (ФАС), будет заключён под стражу до 27 января. Такое решение вынес Тверской суд в четверг.

О решении суда сообщает ТАСС со слов адвоката Максима Пашкова, представляющего интересы Фадеева. Он уже заявил о намерении обжаловать судебное решение.

Предыдущее заседание пришлось отложить, так как Тимофеев находился в больнице. Он перенёс операцию на колене после внутрисуставного перелома. По версии адвоката, перелом ему нанесли сотрудники полиции после задержания.

В свою очередь прокурор заявил, что травму себе нанёс сам Фадеев. Суд поддержал позиции обвинения и отклонил ходатайство Попова об избрании более мягкой меры пресечения в связи с состоянием здоровья подозреваемого.

Тимофеева подозревают в том, что в воскресенье, 24 ноября, он сильно избил свою престарелую мать. Впрочем, официально ему пока не предъявлено обвинений. По версии Тимофеева, 80-летняя женщина сама упала и ударилась головой, так как в силу преклонного возраста и инвалидности с трудом передвигается.