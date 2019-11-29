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Источник Правда.Ру

Замглаву ФАС всё же отправили под арест, несмотря на сломанную ногу

Силовые структуры » МВД

Максим Тимофеев, замглавы отдела по газовой промышленности Федеральной антимонопольной службы (ФАС), будет заключён под стражу до 27 января. Такое решение вынес Тверской суд в четверг.

О решении суда сообщает ТАСС со слов адвоката Максима Пашкова, представляющего интересы Фадеева. Он уже заявил о намерении обжаловать судебное решение.

Предыдущее заседание пришлось отложить, так как Тимофеев находился в больнице. Он перенёс операцию на колене после внутрисуставного перелома. По версии адвоката, перелом ему нанесли сотрудники полиции после задержания.

В свою очередь прокурор заявил, что травму себе нанёс сам Фадеев. Суд поддержал позиции обвинения и отклонил ходатайство Попова об избрании более мягкой меры пресечения в связи с состоянием здоровья подозреваемого.

Тимофеева подозревают в том, что в воскресенье, 24 ноября, он сильно избил свою престарелую мать. Впрочем, официально ему пока не предъявлено обвинений. По версии Тимофеева, 80-летняя женщина сама упала и ударилась головой, так как в силу преклонного возраста и инвалидности с трудом передвигается.

Темы фас аресты максим тимофеев
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