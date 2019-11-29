64 иностранных государства заинтересованы в российском оружии

64 силовые структуры иностранных государств заинтересованы в оружии, созданном "Рособоронэкспортом". Компания сделала коммерческих предложений на 10 миллиардов рублей.

Об этом заявил заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов. Он отметил, что такая сумма коммерческих предложений была разослана только начиная с 2017 года, передаёт РИА "Новости". Часть контрактов по ним уже подписана и в работе, а некоторые уже исполнены.

В последние два года компания также предлагает собственный каталог гражданского и служебного вооружения, вызывающий за границей большой интерес.

Тем не менее, как признал Севастьянов, до определенной степени санкции мешают работе. Без них, вероятно, результаты могли бы быть еще лучше.

Напомним, недавно производитель российской винтовки ORSIS заявил, что эту разработку не раз пытались скопировать за рубежом.