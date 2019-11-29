"Бред сивой кобылы": генерал-майор ФСБ рассказал о сотрудничестве с ЧВК

На днях в СМИ появилась информация, что Следственный комитет не только уличил частную военную компанию (ЧВК) Е. Н.О.Т. в бандитизме и других преступлениях, но и нашёл связь между ней и ФСБ. Неделей ранее Сеть потрясли кадры, на которых бойцы ЧВК "Вагнера" пытают, обезглавливают и сжигают человека в Сирии.

"Правда.Ру" поговорила с генерал-майором ФСБ в отставке Евгением Лобачевым, чтоб выяснить, как много правды в этих сообщениях и есть ли она вообще.

В каких отношениях ФСБ находилось с ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.", в каких случаях с ним сотрудничали, если сотрудничали?

Вот с этого надо и начать. Дело в том, что лично у меня никаких сведений о том, что ФСБ сотрудничает с частными военными компаниями, нет. И вообще я подозреваю, что это просто провокационные вбросы. Дело в том, что по характеру деятельности ФСБ я не знаю такой линии. Я имею в виду по внутренней структуре ФСБ кто бы с ними мог сотрудничать. Следить за ними как бы или…Присматривать — это я понимаю кто. А что бы с ними сотрудничать, это вряд ли. Это первое.

Второе, это же ежу понятно. Нам все время суют в глаза, что в Сирии там, тем более на Украине частная военная компания, поскольку они тесно сотрудничают с ФСБ, стало быть это государственное влияние и так далее, и тому подобное. Это вранье, это наглая ложь. И почему ее так широко распространяют, потому что у нас действительно появились успехи в Сирии, потому что никаких следов военного участия в России на Донбассе нет и доказать их никто не может, потому что нет оснований. Значит, надо развивать вот эту линию, что частные военные компании действуют под управлением ФСБ. Это ложь. Это наглая, подлая ложь. Вот и все.

Тогда под кем они действуют?

Вы уверены, что они вообще действуют? Я не верю.

У меня очень большое сомнение. Я, к сожалению, не могу привести никаких фактов ни "за", ни "против". Но если бы такие факты были, то я хотя бы знал, что это есть. Ничего подобного я не знаю. Вот так.

Опубликованный в Сети видеоролик, где бойцы ЧВК "Вагнера" уничтожают террориста ИГИЛ (организация запрещена в РФ), вызвал бурную дискуссию. Будут ли проверять их деятельность?

Это не война. В том-то все и дело. Надо как можно больше грязи нарыть. Ведь до сих пор никакого доказательства того, что эти люди, которые попали на видео, являются членами ЧВК, да еще ко всему прочему им же вменяется, что они наши бывшие сотрудники. Но это вообще бред сивой кобылы. Нет-нет-нет. Это чисто информационная война, больше ничего.

С той стороны работают очень неглупые люди. Для того чтобы подкрепить, либо опровергнуть какими-то данными, надо обладать информацией, которой, в принципе, быть не может. Они это знают, поэтому так нагло вбрасывают эти информационные поводы. Вот и все. Честно говоря, просить хоть бывших, хоть действующих сотрудников нашей организации некорректно. Я еще раз подчеркиваю, с той стороны работают очень неглупые люди. Очень. Поэтому так трудно опровергать эти фейки, которые они вбрасывают. Вот и все. В последнее время на мою альма-матер такое сыпется, что не помочь ей просто грех.