Современные ПВО бессильны против ракет "Ярс"

Ракету "Ярс" существующие на данный момент системы ПВО не смогут остановить. Новейшие межконтинентальные баллистические ракеты были созданы с применением последних достижений науки.

Об этом заявил в пятницу командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. Как он отметил, перехватить российскую ракету пятого поколения невозможно.

Ракетные войска России обладают более чем 150 новейшими комплексами этого типа. В частности, Иркутское ракетное соединение будет полностью укомплектовано "Ярсами" до конца этого года. Вскоре ракетные войска совершенно освободятся от вооружения, оставшегося с советских времён, и заменят их более актуальными разработками.

Каракаев отметил также, что российские ракетные войска поддерживают разумный баланс между передвижными комплексами и ракетами стационарного базирования. Хотя мобильные установки более "живучи", для определённых задач заземленные пусковые шахты незаменимы.

Кроме того, Каракаев отметил, что его род войск ещё долго останется крайне значимым для безопасности страны — как минимум до тех пор, пока наученный прогресс не снизит принципиальным образом значимость ядерного сдерживания.