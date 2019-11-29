Краснодарец ограбил магазин при помощи селфи-палки

Пьяный мужчина разбил селфи-палкой магазинную витрину и вынес деньги из кассы под Краснодаром. Полиция настигла дебошира по горячим следам за несколько часов.

В посёлке Калинино было совершено разбойное нападение на местный магазинчик, о нём сообщила полиции продавщица. Вскоре правоохранители нашли преступника — то был ранее судимый местный житель, передаёт "Кубань24".

Он признался, что на преступление его толкнул алкоголь, причём ни суммы похищенного, ни места, куда он спрятал свой "большой куш", протрезвевший мужчина не смог припомнить.

Недавно полиция арестовала мужчину, совершившего ограбление при помощи гаечного ключа и игрушечного пистолетика.